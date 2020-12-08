Министр европейских дел Франции Клеман Бон признался, что он гей. При этом министр подчеркнул, что его ориентация не влияет на его работу и не мешает ему быть министром. Каминг-аут министр Макрона сделал в интервью французскому гей-журналу Têtu.

«Я гей и это не помеха… и у меня нет проблем сказать об этом», — заявил Клеман Бон, слова которого приводит «Европейская правда» со ссылкой на французский гей-журнал Têtu.

Помимо озвучивания своей ориентации французский министр также дал обещание поддержать ЛГБТ-сообщество в Польше. Там несколько муниципалитетов объявили себя зонами, свободными от ЛГБТ. Такое решение осудил Европейский парламент.

«Я должен бороться за толерантность», — отметил Бон.

Также министр добавил, что будет оказывать поддержку польской организации по защите прав на аборт.

Minval.az