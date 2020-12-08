Папа римский Франциск объявил о всеобщем отпущении грехов. Особая индульгенция будет действовать год, а повод — пандемия коронавируса. Об этом говорится в обнародованном декрете Святого престола.

— В нынешнем контексте чрезвычайной санитарной ситуации дарование индульгенции особенно распространяется на пожилых, больных, умирающих, страдающих и тех, кто по уважительным причинам не может выйти из дома, — приводит «Лайф» текст декрета.

Подчёркивается, что грехи будут прощены при определённых условиях. Первое — покаяние в них. Также необходимы исповедь, причащение и молитва.

Понтифик отдельно призвал всех соблюдать санитарные правила.

Minval.az