Прокуратура потребовала приговорить бывшего президента Франции Николя Саркози, обвиняемого в коррупции и торговле влиянием, к 4 годам тюремного заключения, два из которых условно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

Судебный процесс по так называемому «делу о прослушке» начался в конце ноября.

В числе обвиняемых по этому делу также адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.

Для них прокуратура потребовала такое же наказание – четыре года тюремного заключения, два из них условно.

По версии следствия, Саркози через своего адвоката Тьерри Эрзога мог обещать помощь Азиберу в получении должности в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о другом расследовании, которое касается дела о возможном незаконном финансировании президентской кампании Саркози 2007 года со стороны наследницы французской компании L’Oreal Лилиан Беттанкур. Как отмечают французские СМИ, в рамках расследования дела о финансировании президентской кампании следователи в сентябре 2013 года начали прослушку телефонных разговоров Саркози. В начале 2014 года они обнаружили, что политик общался со своим адвокатом Эрзогом по мобильным телефонам, зарегистрированным под вымышленными именами.

Саркози неоднократно опровергал выдвинутые против него обвинения, в том числе с ходе заседания суда в понедельник.

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