Нравится это Западу или нет, но безопасность Европы сегодня в большей степени зависит от Турции.

Об этом сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.

По словам венгерского министра, вопросы безопасности и миграции в Европе завязаны на Турции.

Глава дипломатии привлек внимание к наличию 4 млн беженцев Турции.

«Если Турция не будет поддерживать этих людей, то сотни тысяч из них прибудут к южным границам Венгрии. Мы не хотим подобного сценария», — сказал Сийярто.

При этом Будапешт придерживается мнения о том, что ЕС должны перечислить обещанные шесть миллиардов евро на нужды сирийских беженцев в Турции. Часть обещанных средств переданы, однако это не шесть миллиардов евро, констатировал Сийярто.

«Мы не должны рисковать безопасностью Европы и выполнить данные обещания», — сказал Сийярто.

Minval.az