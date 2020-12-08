Турция хочет улучшить отношения с Европейским союзом (ЕС) с перспективой полного членства республики в организации.

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

«Мы хотим улучшить отношения с ЕС. И хотели бы это сделать с перспективой полного членства, — подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства. — Однако Евросоюз, как правило, поддерживает других членов ЕС».

По словам Чавушоглу, проблемы между ЕС и Турцией «могут быть решены только путем диалога и дипломатии».

Кроме того, турецкий министр сообщил, что Афины прекратили участие в переговорах с Анкарой в рамках НАТО по ситуации в Средиземном море.

Minval.az