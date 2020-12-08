Одним из вызывающих беспокойство моментов сегодня является то, что пациенты приходят в больницы в тяжелом состоянии.

Об этом на брифинге Оперштаба при Кабмине сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

«Среди населения распространяются многочисленные рецепты через соцсети. Если гражданин принимает разжижающие кровь препараты, ему следует проконсультироваться с врачами по поводу дозировки. Дексаметазон сегодня широко используется в стране, его даже рекомендуют в аптеках. Это неправильно. В этот ряд также входят противовирусные препараты и антибиотики. Без консультации врача эти препараты нельзя использовать в домашних условиях», — заявила Гараева.

Minval.az