Инфицирование может достичь такого уровня, при котором нуждающиеся в медицинской помощи граждане останутся в стороне.

Об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник президента — завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что сегодня число активных больных коронавирусом в стране превышает 56 тысяч человек.

«Есть больные с легкими симптомами. 48 тысяч человек проходят лечение дома, более 8 тысяч — в больницах. Ежедневный рост числа инфицированных составляет 4,5 тысячи человек. Учитывая тенденцию роста заражений коронавирусом в мире, соседних странах, в Азербайджане принято решение об ужесточении правил в этой сфере. Цель-снижение заболеваемости и смертности в Азербайджане».

Помощник президента отметил, что до применения вакцины должны быть реализованы меры по снижению уровня заражения.

«После агрессии Армении — с 27 сентября система здравоохранения функционировала на двух фронтах. 919 наших солдат и офицеров продолжают лечение в медицинских учреждениях, с другой стороны, наши врачи занимаются лечением пациентов с коронавирусом».

Minval.az