Карантинный режим в Азербайджане продлен до 31 января. Решение об этом принял Оперативный штаб при Кабинете Министров.

В Азербайджане особый карантинный режим продлевается до 06:00 31 января 2021 года. В период ужесточенного режима карантина в Азербайджане с 06:00 14 декабря будет применяться система СМС-разрешений.

В период ужесточенного карантинного режима лица, работающие в соответствующих структурах, определенных перечнем, составленным на основании решения Кабинета министров Азербайджанской Республики, смогут передвигаться по служебному удостоверению, а также после внесения в портал icaze.e-gov.az информации с использованием электронной подписи работодателя.

В постановлении отмечается, что сведения о сотрудниках соответствующих государственных учреждений и частных юридических лиц, а также о членах некоторых волонтерских организаций должны вноситься в портал icaze.e-gov.az с 10:00 9 декабря 2020 года.

Согласно решению, в этот период на территории страны приостанавливается деятельность сфер и услуг за исключением определенных соответствующим постановлением Кабинета Министров.

Оказание услуг клиентам во всех торговых объектах, объектах общепита, в том числе в кафе, ресторанах и чайных домах будет осуществляться только в режиме «онлайн» либо доставки.

С 00.00 14 декабря 2020 года до 00.00 18 января 2021 года в стране будут применены ограничения в передвижении в 5 городах и 12 районах.

С 00.00 14 декабря 2020 года до 00.00 18 января 2021 года будет ограничено передвижение в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Мингячевире, Ширване, в Абшеронском районе, а также в райцентрах Лянкяран, Масаллы, Джалилабад, Шеки, Загатале, Губе, Хачмазе, Евлахе, Барде, Билясуваре и Исмаилы (за исключением сел и поселков).

Ограничение на пассажироперевозки в Бакинском метрополитене продлено до 06:00 31 января 2021 года.

В связи с необходимостью присутствия на похоронах близкого родственника граждане должны обращаться в Колл-центр «102» Министерства внутренних дел.

На всей территории Азербайджана в субботние и воскресные дни ограничения на работу общественного транспорта продлеваются до 06.00 31 января 2021 года.

С учетом влияния введенных с 00:00 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года ограничений на экономическую активность, около 600 тысяч граждан, определенных в период предыдущего ужесточенного карантинного режима, получат единовременную материальную помощь в размере 190 манатов. В то же время предполагается оказание помощи предпринимателям, работающим в наиболее пострадавших отраслях.

В период действия особого карантинного режима во всех закрытых и открытых местах по всей стране использование медицинских масок будет считаться обязательным.

В связи с ужесточением особого карантинного режима с 00:00 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года на всей территории страны за исключением сфер работ и услуг, определенных соответствующим постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики, работы и услуги в ряде сфер будут приостановлены.

В сообщении отмечается, что во всех торговых объектах разрешаются лишь услуги по доставке или онлайн-продажи.

Minval.az