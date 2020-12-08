Верховный суд Ирана оставил в силе смертный приговор, вынесенный главе информационного портала Amad News Рухолле Заму, который подозревается в сотрудничестве с зарубежными разведками.

Об этом заявил официальный представитель инстанции Голям Хосейн Исмаили.

«Верховный суд страны изучил дело и подтвердил приговор к высшей мере наказания», — сообщил он.

14 октября 2019 года агентство IRNA опубликовало информацию о задержании Зама силами Корпуса стражей исламской революции.

Он обвиняется в антиправительственной деятельности и сотрудничестве с разведками Франции, США и Израиля. Позже иранские СМИ опубликовали видеозапись, на кадрах которой запечатлен руководитель Amad News после ареста.

Зам известен как иранский журналист и активист, осуществлявший свою деятельность из-за рубежа. Местом его постоянного жительства считалась Франция. Особенно активно Зам занимался освещением акций протеста в Иране в 2017-2018 годах.

Minval.az