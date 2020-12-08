9 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами моросящий дождь. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, завтра температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5, днем 6-8 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы — 772 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

9 декабря в районах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди, в горных и предгорных районах снег, днем постепенно осадки прекратятся. Местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 0-4, днем 4-8 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-3 градуса мороза.

Minval.az