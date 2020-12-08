Военно-воздушные силы (ВВС) США на базе Энглин (Флорида) провели учения Emerald Flag («Изумрудный флаг»), в ходе которых отрабатывалось, в частности, уничтожение российской военной техники.

На одном из слайдов презентации ВВС США, демонстрирующем «усилия на будущих полях сражений», в качестве «потенциальных целей для авиаударов» были показаны зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф», сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 и подлодки.

Непосредственно на учениях Emerald Flag были задействованы танки Т-72.

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