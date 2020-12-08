Всеобщая вакцинация в США против COVID-19 оказалась под угрозой, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Американская компания-производитель препарата Pfizer сообщила администрации президента Штатов Дональда Трампа, что вакцину раскупили. Стране не смогут предоставить достаточное количество дополнительных доз вакцины против коронавируса до конца июня или июля 2021 года. Таким образом, у Вашингтона могут возникнуть проблемы с вакцинацией населения: ранее рассчитывали, что большая часть американцев получит препарат к концу весны или началу лета 2021-го.

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