Целью Фонда поддержки обеспечения раненых в ходе боев за защиту территориальной целостности Азербайджана и семей шехидов будет оказание дополнительной поддержки мероприятиям, осуществляемым государством в сфере социальной защиты.

Это указано в «Порядке формирования, управления и использования средств Фонда поддержки обеспечения раненых в ходе боев за защиту территориальной целостности Азербайджана и семей шехидов (Фонд «YAŞAT»)», утвержденном сегодня указом президента Ильхама Алиева.

Согласно указу, Фонд «YAŞAT» берет на себя различные расходы, в том числе оплату кредитов и долговых обязательств семей шехидов и инвалидов.

Minval.az