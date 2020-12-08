«Азербайджан под руководством господина Ильхама Алиева в результате очень серьезной борьбы за полтора месяца превратил 29-летнюю мечту в реальность».

Об этом заявил заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции (АКП) Нуман Куртулмуш во время обсуждения бюджетных вопросов в Великом национальном Меджлисе Турции, передает АПА.

Говоря о победе Азербайджана, он отметил, что Турция также гордится этой победой: «Наше правительство, Великое Национальное Собрание Турции, каждый гражданин нашей страны еще раз поздравляет наших братьев-азербайджанцев с этой исторической победой в Карабахе. Карабах-это Азербайджан, и он будет принадлежать Азербайджану вечно».

По словам Н.Куртулмуш, несмотря на некоторые попытки настроить международное сообщество в карабахском вопросе против Азербайджана и Турции, обе братские страны никогда не отступят от справедливой борьбы.

Minval.az