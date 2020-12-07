Действующий президент США Дональд Трамп проведёт мирную передачу власти новой администрации в случае избрания главой государства демократа Джо Байдена. Об этом рассказал глава Национального экономического совета Белого дома Лоренс Кадлоу.

— Я знаю, что будет мирная передача власти, — приводит его слова «Лайф» со ссылкой на The Washington Post.

При этом Кадлоу заметил, что не знает, чем Трамп будет заниматься во время церемонии инаугурации, если президентом изберут Байдена. По словам главы Национального экономического совета Белого дома, всё зависит только от нынешнего американского лидера. Также Кадлоу заметил, что не считает нынешнего главу государства «раздражённым президентом» в связи с результатами прошедших выборов.

— Я вижу президента, который считает важным весьма внимательно следить за возможными фальсификациями на выборах, — уточнил он.

Minval.az