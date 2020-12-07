Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что США в ближайшие годы сохранят значительное присутствие в Европе.

«Я абсолютно уверен, что США сохранят значительное присутствие в Европе», — сказал он в интервью электронному изданию Politico, отвечая на вопрос о сокращении американского контингента в Германии.

По его словам, после окончания холодной войны США значительно сократили свое присутствие в Европе. «В прошлом году присутствие США в Европе выросло, я ожидаю, что это продолжится», — пояснил Столтенберг.

Ранее бывший глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что из Германии будут выведены в общей сложности почти 12 тысяч военных США, большая часть из которых отправится домой, а остальные будут передислоцированы в страны НАТО в Европе, в том числе в Италию и Бельгию.

Инициатива по военному сдерживанию России финансируется конгрессом США на протяжении последних пяти лет. Она предусматривает увеличение присутствия американских военнослужащих в Восточной Европе на ротационной основе.

Minval.az