8 декабря — в день, когда католическая церковь отмечает Торжество непорочного зачатия Девы Марии — Папа Римский Франциск решил воздержаться от посещения площади Испании в Риме по вине неутихающей пандемии коронавируса.

С началом второй волны заражений COVID-19 Ватикан вновь, как и весной, отказался от проведения коллективных аудиенций понтифика в присутствии верующих.

Директор ватиканской пресс-службы Маттео Бруни пояснил, что «решение не посещать площадь Испании для традиционного почитания Пресвятой Девы обусловлено нынешней чрезвычайной санитарной ситуацией, дабы избежать любого риска заражения, вызванного многолюдными собраниями».

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