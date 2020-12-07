Посещение музеев и археологических памятников Турции снова подорожает для некоторых категорий туристов, сообщает АТОР.

Согласно решению министерства туризма и культуры страны, с 1 мая 2021 года повысится стоимость входа в музеи и археологические памятники, билетов с ускоренным проходом и комбинированных. В зависимости от объекта, подорожание составит от 13 до 30 процентов.

В провинции Анталья входной билет в античный Фаселис, комплекс ликийских гробниц в Мире, музей под открытым небом в Сиде, а также в археологический музей в Анталье будет стоить 55 лир, то есть, на десять лир дороже, чем сейчас.

Посещение древних городов Аспендос и Перге вместо 50 лир будет стоить уже 60. Вход в церковь Святого Николая в Демре подорожает сразу на 20 лир, до 70-ти.

За визит в античный Олимпос и Красную башню в Аланье придется заплатить на десять лир больше: вместо 30 уже 40. Посещение археологических раскопок в Трое, как и современного музея Трои в Чанаккале, обойдется в 60 лир.

Входной билет в Памуккале будет стоить 110 лир; прежде это было 80 лир. В провинции Измир за осмотр древнего города Эфес вместо 100 лир придется заплатить уже 120, за визит в музей археологии — 30 лир.

Посещение в Каппадокии национального парка Гёреме обойдется на 25 процентов дороже: за билет попросят 100 лир. В провинции Мугла в Бодруме визит в местный археологический музей вместо 65 лир будет стоить 90, а в городской музей в Мармарисе – 27 лир.

Minval.az