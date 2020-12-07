Турция выплатила РФ все средства за поставку систем противовоздушной обороны С-400, контракт закрыт, сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Мы выполнили контракт полностью, он закрыт, а это значит, что мы отгрузили и получили все средства»,- заявил Чемезов журналистам.

Он заявил, что перспективы развития военно-технического сотрудничества с Анкарой есть. «Этот контракт был уникальный, потому что он был реализован в страну НАТО. Ведем переговоры с турецкими партнерами и по другой технике, перспективы есть», — сказал Чемезов.

Глава Ростеха также заявил, что РФ по-прежнему ждет от Анкары решений по покупке второй партии С-400. «Сейчас мяч на стороне Турции — ждем решений наших партнеров. «Рособоронэкспорт» находится в постоянном контакте с турецкой стороной и обсуждает дальнейшее сотрудничество», — сказал Чемезов.

«Мы обсуждаем и возможность производства элементов, то, что можно произвести у них. Ведь С-400 «Триумф» — сложная техника. С ноля начать ее производить нереально», — добавил он.

Minval.az