Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует в день инаугурации Джо Байдена 20 января улететь из Белого дома на вертолете и отправиться во Флориду. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, Трамп не будет ни приветствовать Байдена в Белом доме, ни присутствовать на его инаугурации. Вместо этого он выступит во Флориде на масштабном митинге перед сторонниками, где объявит о том, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года.

Трамп собирается создать ситуацию, при которой внимание телезрителей будет разорвано между церемонией приведения к присяге нового президента в Вашингтоне и его собственным выступлением во Флориде, отмечает издание.

Minval.az