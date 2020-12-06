По результатам парламентских выборов в Кувейте победу одержала оппозиция страны, сообщает Reuters.
При этом две трети прежних парламентариев потеряли свои кресла в парламенте. Кроме того, ни одна женщина не набрала достаточного количества голосов для того, чтобы пройти в парламент страны.
Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, взошедший на престол после кончины своего брата, породил надежду на примирение между правящей семьей и их критиками в вечно заходящем в тупик и разобщенном парламенте.
Окончательный подсчет голосов, проведенный в воскресенье в государственных средствах массовой информации, показал, что в собрание на 50 мест был избран 31 новый депутат.
При это ни одна из 29 женщин-кандидатов, участвовавших в выборах, не добилась успеха.
Отмечается, что заседание парламента нового созыва состоится 15 декабря.