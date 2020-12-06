В Сербии реализуют проект «Граждане против коррупции», для его выполнения Бюро Государственного департамента США по правоохранительной деятельности и борьбе с международным незаконным оборотом наркотиков выделит до 500 тысяч долларов. Об этом сообщает RT.

Как считает американская сторона, инициатива поможет содействовать построению в стране гражданского общества, которое взаимодействует с сербским кабмином «политически и через систему правосудия» с акцентом на борьбу с коррупцией. Уточняется, что поддержка будет оказана местным образовательным учреждениям.

Получить грант смогут неправительственные организации, школы и университеты, способные выполнить поставленные задачи, которые направлены «на укрепление принципа верховенства права и прав человека в Сербии». Вашингтон готов выделить пять субсидий, размер их будет варьироваться от 50 до 100 тысяч долларов.

Minval.az