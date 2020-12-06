Американская арт-группа The Most Famous Artist заявила, что это она установила загадочный монолит в пустыне штата Юта в США.

Такое заявление арт-группа сделала на своей странице в Instagram.

В аккаунте были опубликованы две фотографии, на которых мужчина возводит объект.

«Думаете, это были не инопланетяне?», — сказано в подписи к фото.

На сайте The Most Famous Artist предлагается купить монолит за $45 тыс. Отмечается, что доставка и установка включены в стоимость. Возврату и обмену фигура не подлежит.

Монолит был обнаружен сотрудниками Бюро по управлению землями, пролетавшими мимо на вертолете, 18 ноября, напоминает «Газета.ру». Сначала координаты места держались в тайне, однако вскоре были вычислены, и к конструкции потянулись толпы туристов и любопытствующих. Стало ясно, что трехгранная конструкция высотой почти четыре метра появилась между 2015 и 2016 годами, она выполнена из листов нержавеющей стали и заклепок. Позже монолиты были найдены в Румынии и Калифорнии, а объект в Юте исчез.

Minval.az