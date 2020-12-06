В Армении задержан гражданин, призывавший в соцсетях к насилию в отношении карабахских армян и политических деятелей. Об этом заявил советник Генпрокурора Гор Абрамян на своей странице в Facebook.

«13 ноября на странице Facebook одного из пользователей социальной сети было размещено видео, где человек, сидящий в машине, публично призывал к насилию в отношении представителей определенных политических сил, а также к карабахским армянам. Видеообращение было записано медиа-мониторингом социальных сетей, проводимым Генеральной прокуратурой, в дополнение к которому поступил ряд обращений, адресованных генеральному прокурору, в том числе от депутата Наиры Зограбян», — написал Абрамян.

В результате, 2 декабря было возбуждено уголовное дело по п. 1 ч. 2 ст. 226.2 УК РА (возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, совершенное гласно или с использованием средств информации). Уголовное дело направлено в Следственное управление на предварительное расследование. В ходе предварительного расследования задержан гражданин, подозреваемый в совершении данного действия. Следствие продолжается.

Прокуратура призывает граждан воздерживаться от неприемлемых и крайне опасных действий, направленных на разжигание ненависти, а также от оскорблений и навешивания ярлыков. Подобные действия получат строгую правовую оценку.

Minval.az