Стали известны примечательные подробности секретного плана властей Армении об обращении в НАТО в период боевых действий в Карабахе. Об этом пишет армянский интернет-портал news.am

Выяснилось, что Правительство Армении, не сумев 18-25 октября совершить прорыв в пользу армянской стороны, предприняло конкретные действия по смене стратегического союзника Армении. В частности, в самые ожесточенные дни войны Никол Пашинян и его администрация намеревались за один день изменить внешнеполитическую ориентацию Армении в пользу Запада таким образом, чтобы стратегический союзник Еревана этого не понял. Чтобы «ввести в заблуждение» Россию, Пашинян еще в первые дни войны уволил директора Службы национальной безопасности Аргишти Кярамяна, который предпринимал антироссийские шаги, тем самым продемонстрировав свою «лояльность» военно-стратегическому союзнику, создав вместе с тем дополнительную гарантию беспрепятственных поставок российского оружия.

Чтобы изменить внешнеполитический курс Армении, власти параллельно проводили консультации с независимыми специалистами, которые в основном единогласно призывали их не идти на авантюры, и не вести страну к уничтожению. Тайный замысел властей случайно, а может быть и сознательно, раскрыл финансируемый Западом Даниел Иоаннисян, который 21 октября сделал запись по поводу «соросовцев» и «антисоросовцев». Речь шла о бывшем советнике Никола Пашиняна – Арсене Харатяне, который на протяжении всей войны надеялся, что победа Байдена на президентских выборах в США создаст новые шансы для изменения внешнеполитического курса Армении.

Однако призывы экспертов либо ненадежное поведение Запада заставили нынешнюю политическую власть отказаться от своих бесперспективных шагов. Естественно, что российская сторона узнала о «предательских» намерениях Пашиняна. В результате, несмотря на публичную поддержку, сегодня не только Россия, но и Запад не доверяют ни Пашиняну, ни большей части его политической команды. Тем не менее, правящему режиму все еще удается вводить в заблуждение значительную часть населения через фейковые страницы в Facebook, и каналов на YouTube, финансируемых местными олигархами, убеждая население в том, что между Путиным и Пашиняном установлены «теплые отношения», что в свою очередь является мифом.

Minval.az