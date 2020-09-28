Продолжаются боевые операции наших подразделений по уничтожению врага и освобождению наших земель от оккупации.
Об этом говорится в информации Министерства обороны Азербайджана.
Продолжаются боевые операции наших подразделений по уничтожению врага и освобождению наших земель от оккупации.
Об этом говорится в информации Министерства обороны Азербайджана.
Дата: 2020/09/28 11:01
Раздел: Азербайджан, Важно
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