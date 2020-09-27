Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден уже не раз удивлял избирателей своим странным поведением и досадными ошибками. В этот раз он ввёл публику в замешательство своим необычным чувством юмора — во время выступления на конференции мэров политик прибавил себе немного лет.

— Вот почему я сделал своим приоритетом на протяжении всей моей карьеры тесное сотрудничество с вами. С того времени, как я пришёл в сенат 180 лет назад, — сказал Байден и посмеялся над своей шуткой (цитата по «Лайфу»).

Странное заявление 77-летнего демократа вызвало в Сети бурное обсуждение. Некоторые пользователи стали шутить, что заставляющие Байдена баллотироваться в президенты «должны быть признаны виновными в жестоком обращении с пожилыми людьми». Другие заподозрили у политика старческое слабоумие и придумали ему новое прозвище — Джо Деменцио.

Minval.az