БПЛА-камикадзе азербайджанской армии уничтожили расположенные в Карабахе армянские комплексы С-300, пишет портал Ordu.az.
Воздушное пространство Карабаха тем самым полностью «подчищено» для ВВС Азербайджана.
БПЛА-камикадзе азербайджанской армии уничтожили расположенные в Карабахе армянские комплексы С-300, пишет портал Ordu.az.
Воздушное пространство Карабаха тем самым полностью «подчищено» для ВВС Азербайджана.
Дата: 2020/09/27 20:00
Раздел: Азербайджан, Армия, Важно
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