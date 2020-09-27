БПЛА-камикадзе азербайджанской армии уничтожили расположенные в Карабахе армянские комплексы С-300, пишет портал Ordu.az.

Воздушное пространство Карабаха тем самым полностью «подчищено» для ВВС Азербайджана.

Minval.az