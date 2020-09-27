В результате военных операций азербайджанской армии на Геранбойском направлении от армянских оккупантов освобождена вершина Муровдаг одноименного горного хребта. Об этом сообщил сайт Минобороны Азербайджана.

В результате военной операции взяла под зрительный и огневой контроль дорога Варденис-Агдере, которая связывает оккупированные армянские земли с Арменией. Полученное преимущество позволяет предотвратить переброску военных грузов из Армении в направлении Агдере и Кельбаджар.

Военные операции продолжаются.

Minval.az