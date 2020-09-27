В ряде городов будет объявлен комендантский час, объявлено военное положение, соответствующее решение принял парламент в ходе экстренного собрания в воскресенье.
Об этом сообщил депутат Хикмет Бабаоглу.
Обновляется.
В ряде городов будет объявлен комендантский час, объявлено военное положение, соответствующее решение принял парламент в ходе экстренного собрания в воскресенье.
Об этом сообщил депутат Хикмет Бабаоглу.
Обновляется.
Дата: 2020/09/27 17:45
Раздел: Азербайджан, Важно
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