Сценарии в современном мире пишутся для всего. В том числе и для вооруженных провокаций. Где скрупулёзно просчитывается и расписывается все: и военные действия, и дипломатия, и пиар.

Но вот как быть, если события идут не по плану?

Вот и на сей раз Армения устроила на линии фронта масштабную вооружённую провокацию, рассчитывая, по всей видимости, претворить в жизнь «установки» своего министра обороны Давида Тонояна. А сам он заготовил для себя очень громкие победные реляции. И даже умудрился выдать одну из них «на публику». Давид Эдгарович выступил с обращением, где вовсю выстреливал победные реляции: «»Армия обороны Карабаха» в настоящее время решительными контрударами пресекает все попытки продвижения врага на линии соприкосновения», такой-сякой Азербайджан «не извлёк уроков» из «прошлых поражений», и «Эта авантюра повлечет за собой тяжкие последствия для врага. Наш ответ будет таким же жестким».

Здесь бы, конечно, поинтересоваться: почему от имени «армии Карабаха» гремит у микрофона министр обороны Армении. Потому как речь Тонояна — это, во-первых, подтверждение самого факта оккупации территории Азербайджана со стороны Армении. Во-вторых, бесспорный повод для Азербайджана наносить удары уже и по территории Республики Армения — точно так же, как в 1945 году у бойцов 416-й гвардейской Таганрогской дивизии были все права и основания устроить артиллерийский обстрел Берлина, а потом водрузить красное знамя над Бранденбургскими воротами. Любопытно также узнать, почему первым с политическим заявлением выступил Давид Тоноян, а не Никол Пашинян.

Только вот министр обороны Армении со своей победной речью не учёл, что эти бодрые реляции, как бы это поделикатнее, слишком уж разошлись с реальностью. Как раз в то время, когда Давид Эдгарович красовался перед микрофонами, азербайджанская армия утюжила армянские посты на Муровдаге, зачищала села в Джебраиле и Физули и брала под контроль стратегические высоты.

Так о какой же победе рассуждал господин Тоноян?

А если серьезно, то точно так же армянские «обер-зинворы» сотрясали воздух громкими реляциями о своих «успехах» в апреле 2016 года. А господин Тоноян и сейчас пытается что-то рассказывать о тех мифических «успехах».

Только вот непонятно: если все было так хорошо и «победно», то почему «на выходе» Армении пришлось признавать территориальные потери? Почему ее тогдашний президент Серж Саргсян вслед за заявлениями «это у Армении армия, а у Азербайджана вооруженные формирования» вынужден был признать, что армянская армия по «матчасти» отстала от азербайджанской на поколение? Почему, наконец, полетела со своих высоких кресел кувырком армянская военная верхушка, от министра обороны Сейрана Оганяна до начальника разведки Гарегина Мхитарян? И включая, кстати говоря, самого Давида Эдгаровича Тонояна, на тот момент заместителя министра обороны Армении? Которого спешно перебросили в МЧС? Что, наконец, расследует сегодня созданная Пашиняном комиссия? Может, Давид Эдгарович не разобрался? Он настолько наивен, что искренне полагает, что эта комиссия вроде бы как «по раздаче слонов»? Или скорее считает наивными всех остальных? И пребывает в полной уверенности, что никто из тех, кто слушал его бредовое хвастовство, просто не догадается «сложить два и два»?

И вот теперь азербайджанская армия устроила Давиду Эдгаровичу впечатляющее «дежавю». Только в куда больших и значительно более болезненных для него масштабах. И что же — Давиду Эдгаровичу не доложили вовремя, что происходит на фронте? Он настолько несведущ в военном деле, что просто не понял, ЧТО ему доложили? Или от осознания катастрофы просто решил действовать по заранее намеченному плану, даже понимая, насколько смешно и нелепо выглядит?

А может, Давиду Тонояну просто не до этого? И он уже лихорадочно прикидывает, с кого и как будет «спрашивать» за поражение уже Никол Пашинян? А в этой ситуации новое увольнение станет для него не самой большой из возможных неприятностей.

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