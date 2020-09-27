Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала пост в Instagram в связи с обострением ситуации на линии фронта.

Мехрибан Алиева отметила, что настоящее время Вооруженные силы Азербайджана в ответ на военную провокацию проводят контрнаступательную операцию.

«Могу сказать, что операция проходит успешно. В результате успешной контрнаступательной операции нанесен большой урон живой силе и военной технике противника. Освобождены несколько находившихся под оккупацией населенных пунктов Азербайджана», — говорится в сообщении.

Minval.az