Военная атака ВС Армении на позиции Азербайджана в различных направлениях линии фронта носила спланированный характер, заявил президент Ильхам Алиев в воскресенье на заседании Совбеза .

«Армения продолжает агрессию против Азербайджана. Это была запланированная провокация, они давно к ней готовились», — сказал Алиев.

По его словам, в настоящее время ВС Азербайджана проводят широкомасштабное и успешное контрнаступление.

Алиев добавил, что в рамках контрнаступления Азербайджан освободил ряд оккупированных сел. Он также поздравил азербайджанский народ с успешно проводимым контрнаступлением.

«Посмотрите на руины Агдама и Физули. Посмотрите на разрушенные мечети. Все это совершили армянские палачи. Правда на нашей стороне, сделаем все возможное, чтобы вернуть вас на родные земли», — отметил глава государства.

Minval.az