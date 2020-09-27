27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. В результате интенсивного обстрела противником села Гапанлы Тертерского района, сел Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района среди мирного населения имеются убитые и раненые. Объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон. Minval.az ведет хронику войны с Арменией.

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12.49. В Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

12.39. Турция решительно осуждает провокационные действия вооруженных сил Армении, обстрелявших мирные населенные пункты Азербайджана.

«Решительно осуждаем действия ВС Армении, сопряженные с жертвами среди мирного населения Азербайджана. Действия армянской стороны являются грубым нарушением норм международного права. Армения еще раз показала, что является самым большим препятствием на пути к миру и стабильности в регионе»,- заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

По его словам, Азербайджан имеет полное право на самооборону во имя защиты безопасности населения и обеспечения своей территориальной целостности.

«Анкара решительно и всецело поддерживает позицию Баку. Турция окажет Азербайджану помощь в том виде, в котором нуждается азербайджанская сторона»,- подчеркнул представитель МИДа

Аксой выразил соболезнования семьям погибших в результате обстрелов, и пожелал выздоровления раненым.

12.25. Подразделения Азербайджанской Армии ведут бои за важные высоты, находящиеся под оккупацией армянских войск на Тертер-Агдамском, Физули-Джебраильском направлениях и в направлении горы Муровдаг.

12.22. Месседж ОДКБ Армении: Карабахским конфликтом занимается МГ ОБСЕ.

12.11. Лидер сепаратистов оккупированного Араик Арутунян объявил о военном положении. Кроме того, у сепаратистов объявили сбор мужчин старше 18 лет.

11.48. МИД России призвал стороны нагорно-карабахского конфликта немедленно прекратить огонь.

В сообщении МИД указывается, что в зоне нагорно-карабахского конфликта резко обострилась ситуация, с обеих сторон идут интенсивные обстрелы, есть данные о потерях.

11.22. Президент Ильхам Алиев выступил с экстренным обращением к нации:

«В результате обстрела армянских военных есть потери среди азербайджанских военных и гражданского населения. Азербайджан не оставит без ответа действия Армении. В настоящее время по позициям противника наносятся удары, уничтожена военная техника».

«Сегодня Армения является угрозой для региона. Азербайджан не прибегал к провокации, а лишь защищает собственные позиции».

«Что делают армянские военные на азербайджанских землях? Азербайджанская армия воюет сегодня на своей территории, защищает территориальную целостность, наносит по противнику сокрушительные удары. Наше дело правое и мы победим».

«Азербайджан никогда не будет вести какие-либо переговоры с марионеточным режимом хунты. Во-вторых, попытки изменить формат переговоров в очередной раз показывают, что основной целью Армении является нарушение срыв переговоров и сохранение статус-кво. Это при том, что главы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ неоднократно заявляли, что статус-кво не приемлем. Это означает, что оккупации должен быть положен конец».

11:14. Минобороны: Азербайджанская Армия призывает гражданское население на оккупированных территориях держаться подальше от военных объектов.

10.53. Турция решительно осуждает нападение Армении на Азербайджан. Об этом на своей странице в соцсети Twitter заявил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын: «Армения совершила атаки на населенные пункты и еще раз продемонстрировала, что выступает против мира и стабильности в регионе. Международная общественность должна немедленно остановить эту опасную провокацию. Турция рядом с Азербайджаном. Выражаем соболезнование семьям погибших братьев. Азербайджан не одинок и имеет полную поддержку Турции».

10.27. Для предотвращения широкомасштабной провокации Армении доступ в интернет по стране ограничен.

9.33. В направлении Тертера был сбит один боевой вертолет ВВС Азербайджана, экипаж выжил. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

9.32. На различных направлениях фронта были уничтожены 12 зенитно-ракетных комплексов «ОСА» подразделений военно-воздушной обороны Армении.

9.16. Войска Азербайджанской Армии приступили к контрнаступательной операции по всему фронту.

9.02. Вся ответственность за сложившуюся ситуацию и дальнейшее развитие событий полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении. Об этом сказал помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

8.45. При взаимодействии передовых воинских частей, ракетно-артиллерийских подразделений, фронтовой авиации, бронетехники и других родов войск, дислоцированных на наиболее напряженных Тертер-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях фронта, подавляются огневые точки и пресекается боевая деятельность вооруженных сил Армении. Об этом говорится в экстренном сообщении Министерства обороны Азербайджана.

В настоящее время Азербайджанская Армия принимает ответные меры, и наши войска полностью контролируют оперативную ситуацию.

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