Действия Германии в ситуации с Алексеем Навальным были настолько слажены, что это могло быть постановкой, следует из заявления российского МИДа.

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что на эти размышления наводят готовность Германии принять Навального на лечение, представители Бундесвера и специализированного автотранспорта при его транспортировке и подключение к делу высшего военно-политического руководства.

Minval.az