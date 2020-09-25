Гамбийская сумчатая крыса по имени Магава за обнаружение неразорвавшихся наземных мин в Камбодже удостоилась высшей награды Великобритании для животных, сообщает ветеринарная организация PDSA.

PDSA Gold Medal считается аналогом Креста Георга, высшей гражданской награды Великобритании.

Магава — самец. Он весит 1,2 килограмма, его рост составляет 70 сантиметров. Он «намного больше, чем обычная домашняя крыса», однако Магава достаточно легкий, чтобы не приводить в действие наземные мины.

Магава уже семь лет ищет мины. Он помог очистить от взрывных устройств более 141 тысячи квадратных метров, нашел 38 наземных мин и 28 единиц неразорвавшихся боеприпасов.

Территорию размером с теннисный корт Магава может проверить на наличие взрывчатки за 30 минут. У человека на это ушло бы до 4 дней.

Отмечается, что Магава стал первой крысой, получившей награду PDSA Gold Medal.

Minval.az