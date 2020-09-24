Добыты новые картографические материалы по комплексу Кешикчидаг (Давид-Гареджи), поэтому грузино-азербайджанское соглашение 2006-2007 годов может быть пересмотрено, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Тбилиси.

«Из-за пандемии работа комиссии была нарушена, однако, ее работа не прекращалась. С нашей стороны найдены новые картографические материалы и предоставлены азербайджанской стороне. В результате анализирования этих материалов, я не исключаю, что станет необходимым пересмотр соглашения, достигнутого 2006-2007 годах. Надеюсь, у нас будет прогресс», — заявил Залкалиани на совместном брифинге (все цитаты по Sputnik Грузия).

При этом дипломат не уточнил, какие именно картографические материалы обнаружили специалисты.

По словам азербайджанского дипломата, это дело лучше предоставить специалистам и профессионалам.

«Должны быть созданы соответствующие условия для их работы, спекуляции и политические процессы мешают и затягивают… Между Грузией и Азербайджаном нет таких вопросов, которые не могут быть рассмотрены или улажены. Я верю, что данный вопрос будет урегулирован в ближайшее время», — сказал Байрамов.

Minval.az