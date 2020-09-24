«Партнерские отношения между Грузией и Азербайджаном носят уникальный характер, и я уверен, что эти связи поднимутся на более высокий уровень».

Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

«Сотрудничество между странами расширяется с каждым годом. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность друг друга. Это поддерживается и в международном формате. Также для нас очень важна поддержка Грузии, которую продемонстрировал Азербайджан на последнем заседании Генеральной Ассамблеи ООН, и мы высоко ценим это», — подчеркнул глава МИД Грузии (цитата по АПА).

Minval.az