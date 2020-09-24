Житель Петербурга разместил на портале «Авито» объявление о продаже сына. Сообщение оказалось в рубрике «Животные». В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной, сообщили, что уже обратились к порталу с просьбой удалить объявление.

Это не первый подобный случай в городе. Ранее другой мужчина размещал аналогичное объявление. Правда, он не просил за ребенка денег, а был готов отдать сына в добрые руки просто так. По его словам, у мальчика было плохое поведение. В воспитательных целях отцу выписали штраф в 3 тысяч рублей.

Minval.az