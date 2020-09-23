Кабинет Министров принял решение о создании Совета по вопросам космоса Азербайджанской Республики, утверждении «Положения Совета по вопросам космоса Азербайджанской Республики» и «Состава Совета по вопросам космоса Азербайджанской Республики».

Согласно решению, создается Совет по вопросам космоса Азербайджанской Республики, утверждены «Положение Совета по вопросам космоса Азербайджанской Республики» и его состав.

В состав Совета по вопросам космоса вошли:

1. министр экономики

2. министр по чрезвычайным ситуациям

3. министр финансов

4. министр сельского хозяйства

5. министр экологии и природных ресурсов

6. ректор Национальной академии авиации

7. директор Института математики и механики Национальной академии наук Азербайджана

8. президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии»

9. председатель ОАО «Азеркосмос»

10. генеральный директор Национального аэрокосмического агентства Министерства оборонной промышленности

11. консультант по аэрокосмическим вопросам Национальной академии авиации.

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