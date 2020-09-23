Житель Индии разрезал серпом живот своей беременной жены, чтобы узнать пол будущего ребенка. В настоящее время мужчина арестован.

Спасти ребенка не удалось, саму женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас пострадавшая находится в реанимации.

Отмечается, что у пары есть пять дочерей. Судя по всему, мужчина ожидал появления на свет мальчика, потому ему не терпелось узнать пол ребенка.

В Индии существует гендерное неравенство — сыновей предпочитают больше, чем дочерей. По данным неправительственной организации Invisible Girl Project, ежегодно в стране с помощью аборта избавляются от сотен тысяч плодов женского пола, пишет CNN.

В индийских семьях до сих отдают предпочтение рождению наследника, а к новорожденным девочкам относятся с пренебрежением. Государство разрешает аборты, но запрещает их делать по половому признаку.

В результате в Индии сформировалось самое асимметричное соотношение полов в мире. При этом среди девочек до пяти лет очень высокий показатель смертности. Чаще всего смерти связаны с неправильным уходом или отсутствием такового. Особенно остро эта проблема стоит в сельских регионах с низким уровнем образования, высокой плотностью населения и высокой рождаемостью.

Minval.az