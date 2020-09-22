Президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган выразил соболезнование азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву в связи с гибелью азербайджанского военнослужащего в результате провокации ВС Армении.

«Президент Турции 22 сентября позвонил президенту Азербайджана. Эрдоган выразил президенту Алиеву и азербайджанскому народу соболезнования в связи с гибелью азербайджанского военнослужащего в результате провокации ВС Армении на границе», — сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Алиев, в свою очередь, выразил Эрдогану признательность за постоянную поддержку Турцией позиции Азербайджана по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

«В ходе разговора собеседники также обсудили вопросы развития двусторонних отношений», — подчеркивается в информации пресс-службы азербайджанского лидера.

Minval.az