«Мы высоко ценим тот факт, что Сахиба Гафарова совершила один из первых официальных визитов на посту председателя Милли Меджлиса в Россию».

Об этом сказала председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

«Это знак уважения и очень хорошее намерение с точки зрения продолжения тесных отношений между парламентом России и Милли Меджлисом Азербайджана. Азербайджан был и остается для нас стратегическим партнером. Межпарламентское сотрудничество, безусловно, играет важную роль в налаживании межгосударственных отношений. Мы ждали вашего визита и придаем этому большое значение.

Считаю, что эта встреча является хорошей возможностью в рамках межпарламентского диалога сверить часы по двусторонней повестке дня, обсуждения вызывающих беспокойство международных проблем, дальнейшего развития межпарламентского сотрудничества», — отметила В.Матвиенко, слова которой приводит АПА.

Она отметила, что главы двух государств поддерживают особо доверительные отношения, основанные на взаимопонимании, именно лидеры устанавливают повестку двух стран и задают тон двусторонним отношениям: «Помимо регулярного диалога на высоком уровне, существуют деловые связи между парламентами, государственными структурами и общественными институтами. Прежде всего, хотелось бы сказать о межпарламентском сотрудничестве, что эти связи развиваются последовательно».

В.Матвиенко выразила удовлетворение сотрудничеством двух стран на международной арене. По ее словам, две страны развивают сотрудничество в рамках парламентских ассамблей СНГ, ОБСЕ, ПАСЕ и ОЧЭС: «Надеемся провести в ноябре очередное заседание Межпарламентской Ассамблеи СНГ в очном формате. Заочные контакты продолжаются. Но нужны встречи в очном формате. Надеемся, что и вы примете участие в очередном заседании ассамблеи в Санкт-Петербурге».

В ответ Сахиба Гафарова выразила уверенность, что сегодняшняя встреча и визит в целом внесет свой вклад в развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Россией.

«Нынешние отношения между Азербайджаном и Россией, безусловно, стали результатом активного политического диалога глав государств двух стран. Дружеские отношения между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным составляют основу стратегического партнерства между двумя странами», — подчеркнула председатель Милли Меджлиса.

Minval.az