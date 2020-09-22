Согласно утвержденному Министром обороны плану боевой подготовки на 2020-й год, экипажи боевых машин пехоты (БМП), бронетранспортеров (БТР) и других боевых машин совершенствуют боевые навыки.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

На учебных точках общевойскового полигона личный состав из числа экипажей бронетехники отрабатывает нормативы по огневой подготовке.

Основной целью учебных тренировок является повышение боеготовности личного состава, а также совершенствование навыков управления боевыми машинами в труднопроходимых местностях и применения их в реальных боевых условиях.



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