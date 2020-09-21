Украинская делегация в составе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) принесла на переговоры шоколадные конфеты, чтобы угостить россиян, сообщает телеканал «Украина 24».

Как рассказал вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников, представители Киева принесли конфеты, чтобы угостить всех участников переговоров.

«Из наших рук шоколад российская делегация брать отказалась», — заявил он и заверил, что шоколад «куплен в Германии в магазине».

По его словам, украинцы на переговорах ТКГ применяют тактику, которая «иногда напрягает» представителей России.

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