Алексей Навальный потребовал вернуть одежду, в которой он был в день отравления 20 августа. Его заявление опубликовано у него на сайте.

«Такое впечатление, что я не в кому впал в самолете, а поскользнулся в супермаркете», – написал Навальный. Он рассказал, что перед тем, как разрешить его транспортировку, с него сняли всю одежду и отправили в «Шарите» «абсолютно голым».

Навальный призвал российские власти вернуть его одежду, так как считает контактный способ заражения «Новичком» «весьма вероятным», что делает его одежду в день отравления важным вещественным доказательством. «Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне. А дальше можете продолжить обсуждать на ток-шоу, что у меня был приступ диабета, да и тот, скорее всего, устроили мне сотрудники ФБК».

Политик также поблагодарил свою жену Юлию, опубликовав пост в инстаграме. Он рассказал о первых воспоминаниях о супруге во время выхода из комы, поделившись своими ощущениями от ее присутствия и поддержки. «Любовь исцеляет и возвращает к жизни. Юля, ты меня спасла, и пусть это впишут в учебники по нейробиологии», — написал он.

Minval.az