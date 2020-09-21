Осуществляя агрессивные действия, продолжая совершать преступления против мира и человечества, вооруженные силы Армении в очередной раз нарушили режим прекращения огня и 20 сентября 2020 года около 17 часов открыли огонь из огнестрельного оружия по боевому посту азербайджанской армии на территории села Агдам Товузского района, в результате чего солдат Гурбанов Гурбан Азад оглу получил осколочное несквозное ранение правого плеча.

По факту в военной прокуратуре Шамкирского района возбуждено уголовное дело по статье 100.2 (Ведение агрессивной войны) и 29, 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) УК АР.

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