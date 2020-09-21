Главы государств и правительств, министры обороны и иностранных дел. дипломаты, журналисты и даже главы спецслужб высказались на эту тему бессчетное количество раз: террору нет и не может быть оправдания. А террористов недопустимо делить на «плохих», «хороших», «своих» и «чужих» — они все должны оставаться «плохими» и «чужими». Но это в декларациях. А на практике…

А на практике изрядную пищу для размышлений дают новые подробности затеянной Арменией весьма опасной игры —переброски в Карабах террористов РКК. Недавно новые подробности этой авантюры сообщила российская «Газета.ру», чью статью уже цитировал Minval.az. Напомним: ссылаясь на арабские СМИ, российское онлайн-издание рассказало не только о том, что боевики перебрасываются через территорию Ирана и при содействии действующих в Ираке проиранских группировок, таких, как «Бадр» и «Хезболлах». Важно другое. Прежде всего, российское издание вновь обозначает серьезное недовольство Москвы поведением Никола Пашиняна: «Очевидно, что перебрасывая силы РПК в регион, Ереван способствует интернационализации конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Привлечение в «подбрюшье» России, коим является Закавказье, наемников из военизированных группировок Ближнего Востока, растущая милитаризация региона у границ РФ при участии элементов, находящихся под внешним (не российским) управлением, явно противоречит интересам Кремля». Как справедливо отмечает газета, «Россия отправила свои войска в Сирию, чтобы бороться с терроризмом на дальнем фронте, не дожидаясь его у собственных границ. Ереван же, импортируя военизированные группировки террористического толка из Ближнего Востока в регион, занимается прямо противоположной деятельностью».

Но не менее важно другое: «Бросается в глаза и следующее обстоятельство: нынешнее «возвращение Армении на Ближний Восток» курируется страной-членом НАТО Францией, с которой Армению связывают близкие отношения по линии диаспоры. Сотрудничество с РПК и YPG, столь вольготная работа по переброске боевиков в Армению, не была бы возможна без поддержки разведслужбы серьезной державы. Таковой на Ближнем Востоке из западных близких партнеров Армении обладает именно Париж, в данный момент находящийся почти в открытом геополитическом противостоянии с Турцией».

А вот тут уже нужен комментарий. Имеют, конечно, право на жизнь рассуждения, что версиям, изложенным в статье, можно верить или не очень, что это еще не официальное подтверждение роли Франции во всей этой действительно грязной истории и т.д.

Только вот есть факты, от которых отмахнуться уже не получится. Прежде всего, напряженность между Турцией и Францией действительно налицо. При этом, если Турция отстаивает свои границы и законные интересы, а Греция, подберем самый мягкий эпитет, сторона территориального спора, то что именно решил «выловить в Эгейском море» Париж? Да так, что едва ли не устраивает у чужих островов «морской бой»? Более того, Франция еще и организует на Корсике встречу средиземноморских стран-членов ЕС, где пытается сколотить этакий «антитурецкий блок». Правда, терпит неудачу: втиснуть в документы жесткие формулировки, на которых настаивал Париж, не удается. Французское рвение в эгейском споре уже не раз получало должную оценку в Анкаре. Совсем недавно министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в нагнетании напряженности в восточной части Средиземного моря, отметив по ходу, что «Макрону лишь снится успех антитурецких шагов». И добавил, что Макрон уподобляет себя Наполеону, «но совершенно очевидно, что у него на это не хватит сил».

Искушенные наблюдатели советуют вспомнить, как та же Франция пыталась играть против Турции в Ливии, взявшись поддерживать там не признанное ООН правительство национального согласия, а «полевого командира» Хафтара.

И то, что в роли партнеров Парижа наличествует и РКК, она же РПК — это, к сожалению, не «допуск» и не «версия». Эксперты советуют вспомнить громкий скандал, вспыхнувший в марте-апреле 2018 года — тогда, напомним, президент Франции Эммануэль Макрон принимал в Елисейском дворце делегацию «Сирийских демократических сил», в состав которых, как не раз подчеркивали в Анкаре, входили и отряды РКК. Реакция Турции последовала незамедлительно: «Франция поддерживает террористов, принимая их в Елисейском дворце» — заявил тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Годом позже, когда Турция развернула в Сирии антитеррористическую «зачистку», в МИД Франции даже приглашали посла Турции. И вот это уже не предположения, а непреложные факты. И они убедительно свидетельствуют: парижская «верхушка» демонстрировала и демонстрирует готовность устраивать, пардон, «политические лобзания» с кем угодно, только бы это было против Турции. И если даже все вышеизложенное — не доказательство для суда, что за переправкой боевиков РКК в Карабах стояли спецслужбы Франции, то это уж точно повод поинтересоваться, как подобная политика Франции и ее особые отношения с Арменией совместимы с членством в Минской группе ОБСЕ. А тем более статусом сопредседателя МГ ОБСЕ. Так что террористы РКК, которые перебираются сегодня из Сирии и Ирака на оккупированные азербайджанские земли, уже серьезно «подорвали» — в кавычках и без — дипломатический авторитет Франции. И обижаться за это в Париже должны только на себя.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az