Модель и певицу, известную как MC Rielle, журнал Playboy назвал самой сексуальной женщиной Бразилии. И роскошная брюнетка особо ценит в себе одну часть — пышные ягодицы.

Девушка ведёт инстаграм, где 518 тыс. подписчиков. И, по её словам, кроме восторженных отзывов она получает угрозы, касающиеся её выдающейся пятой точки. Поэтому красавица решила, что сейчас самое подходящее время, чтобы защитить самое дорогое. И застраховала свои ягодицы на £147 тыс, пишет «Лайф» со ссылкой на Daily Star. Она вдохновилась примером певицы Мэрайи Кэри, которая застраховала свои ноги на сумму в миллиард долларов.

Страховка покрывает моральный и материальный ущерб, куда входят обстоятельства и повреждения, которые не дают возможности девушке демонстрировать пятую точку. По словам MC Rielle, сейчас она чувствует себя гораздо спокойнее. «Теперь я чувствую себя намного комфортнее. Даже когда хожу в брюках, которые оставляют мои ягодицы открытыми», — отметила она.

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