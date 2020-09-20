Если раньше деятельность Армении на ближневосточном направлении носила спорадический характер, то сегодня в Ереване на около-правительственном экспертном уровне говорят о «возвращении страны на Ближний Восток». Следуя этому амбициозному плану, глава МИД Армении на днях посетил Египет. О том, какие риски несет активизация Еревана для России, попыталось разобраться российское издание «Газета.Ru». «Минвал» публикует материал издания без сокращений:

Еще недавно активность Еревана на ближневосточном направлении зачастую обуславливалась материальными интересами правящей элиты. Яркий пример тому — списывание бюджетных средств посредством поставок в Армению устаревшего вооружения из Иордании через близкого к Николу Пашиняну, замешанного в многочисленных нелегальных сделках на Ближнем Востоке торговца оружием Давида Галстяна, о чем сообщали российские и армянские СМИ. Теперь же в Ереване на около-правительственном экспертном уровне говорят о «возвращении Армении на Ближний Восток».

При этом, судя по всему, внешнеполитическая активизация Армении на ближневосточном треке непосредственно связана с фактором Турции.

В этой связи интересна недавняя публикация на египетском сайте Cairo24.com. Помимо прочего автор статьи констатирует, что после недавних столкновений на армяно-азербайджанской границе процесс привлечения курдских бойцов Рабочей Партии Курдистана (РПК), считающихся во многих странах мира террористической, в ряды армянских вооруженных сил перешел в активную фазу.

Так, утверждается в заметки, с территории Сирии и Ирака через Иран, где перевалочным пунктом служил город Урмия, в Армению была переброшена группа из 25 курдских боевиков, а в скором времени якобы планируется переброска еще двух групп в Армению. Первая – набрана из сирийского крыла РПК (YPG), состоит из 250 бойцов, расквартирована в районе Гамышлы на сирийско-иракской границе. За решение логистических задач для данной группы (передвижение по Ираку, переброска в Иран с целью перехода на территорию Армении) ответственна действующая в Ираке проиранская организация «Бадр»). 250 указанных бойцов несут роль «ударной группы» при захвате новых позиций, ведении атакующих действий.

Вторая же группа была сформирована на базе «Махмур» на юге иракского города Эрбиль из 25 бойцов, обладающих серьезным опытом ведения партизанской войны. В августе этого года она была переброшена при логистической поддержке иракского крыла «Хизбаллы» в Багдад, где была расквартирована в штаб-квартире данной организации. В начале сентября 17 из них были отправлены через иранский КПП в Эламе, а 8 – в город Элам. В итоге группа из 17 человек была перевезена сухопутным путем в Урмию с целью дальнейшей переброски в Армению, а еще 8 – в Тегеран, откуда были доставлены воздушным путем в Ереван.

Развернув подобную активность, Армения явно начала игру «не в своей лиге», рискуя запустить опасные региональные процессы, итог которых может быть просто непредсказуем.

Параллельно, Армения, по оценкам ряда экспертов, сорвавшая переговорный процесс с Азербайджаном, в том числе из-за внутриполитических соображений Пашиняна, и столкнувшаяся с риском возобновления военных действий, теперь, очевидно, стремится минимизировать потери личного состава за счет использования боевиков из террористических группировок в Сирии и Ираке.

Работа в этом направлении ведется под управлением министерства обороны Армении, заявившего о создании в стране «народного ополчения», которое, как хорошо известно по недавним примерам военного противостояния в самых разных уголках земного шара, может идеальным прикрытием для рекрутирования и использования в боевых действиях зарубежных наемников.

Более того, для отвлечения внимания международной общественности от собственной деятельности, Армения на уровне министров и армян Карабаха пытается вбросить в публичное пространство сообщения о неких террористах уже чуть ли не канувшего в лету «Исламского государства» в Азербайджане — довольно слабом фейке, отработанном армянской стороной еще в апреле 2016 года.

Очевидно, что перебрасывая силы РПК в регион, Ереван способствует интернационализации конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Привлечение в «подбрюшье» России, коим является Закавказье, наемников из военизированных группировок Ближнего Востока, растущая милитаризация региона у границ РФ при участии элементов, находящихся под внешним (не российским) управлением, явно противоречит интересам Кремля.

Россия отправила свои войска в Сирию, чтобы бороться с терроризмом на дальнем фронте, не дожидаясь его у собственных границ. Ереван же, импортируя военизированные группировки террористического толка из Ближнего Востока в регион, занимается прямо противоположной деятельностью. Напомним, что при Николе Пашиняне террористическая, яро антироссийская группировка «Сасна Црер», состоящая из ливанских армян-боевиков и убившая в 2016 году трех армянских полицейских, получила статус политической партии и имеет прямой ход в высшие эшелоны власти.

Даже не нужно быть специалистом по региону, что понять: привлекая РПК в регион, Ереван неизбежно подталкивает Анкару к более четкой артикуляции своих интересов в сфере безопасности в Закавказье — активизация РПК у кавказских границ Турции просто не может быть проигнорирована Анкарой.

Параллельно, в Армении на самом высоком уровне в контексте июльских столкновений с Азербайджаном пропагандируется тезис о «турецкой угрозе» для российских интересов, «деструктивной роли Анкары» в регионе и т.п., взят едва скрываемый курс на втягивание в армяно-азербайджанский конфликт и России, подтверждением которому было безуспешное обращении Армении к ОДКБ в июле.

Бросается в глаза и следующее обстоятельство: нынешнее «возвращение Армении на Ближний Восток» курируется страной-членом НАТО Францией, с которой Армению связывают близкие отношения по линии диаспоры.

Сотрудничество с РПК и YPG, столь вольготная работа по переброске боевиков в Армению, не была бы возможна без поддержки разведслужбы серьезной державы. Таковой на Ближнем Востоке из западных близких партнеров Армении обладает именно Париж, в данный момент находящийся почти в открытом геополитическом противостоянии противостоянии с Турцией.

Одновременно, эти действия находящегося после «революции» 2018 года под влиянием Запада Еревана, как отмечал накануне «Московский комсомолец», ложатся в логику выбивания стабильных партнеров России по периметру противостояния с НАТО, способствуя сценариям Альянса по превращению дуги напряжённости в дугу «прокси-войн».

Minval.az